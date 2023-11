Newsletters

Gaspard Koenig, avec son roman Humus publié chez L'Observatoire, a été désigné lauréat du Prix Interallié 2023, succédant ainsi à Philibert Humm, reconnu pour son œuvre Roman fleuve éditée chez Équateurs. Ce prix, établi en 1930 et géré par le Cercle de l’Union interalliée, est décerné chaque année à des œuvres de langue française.

À Lyon, la librairie Diogène, spécialisée dans les livres anciens et épuisés, se trouve dans un bâtiment historique en pierre et abrite plus de 100.000 volumes. Sa survie est aujourd'hui menacée par le rachat imminent de l'immeuble.

Le conflit entre le Hamas et Israël, déclenché par des attaques le 7 octobre 2023, a eu des répercussions tragiques, en particulier dans la bande de Gaza, ciblée par des bombardements fréquents. Ce conflit a affecté des auteurs palestiniens, dont Ahed Tamimi et le poète Mosab Abu Toha, ce dernier ayant été arrêté par les Forces de défense d'Israël.

Enfin, les mangas et animés japonais, qui séduisent un large public allant des jeunes aux quinquagénaires, ont acquis une place prépondérante dans la culture contemporaine. Une émission diffusée le 15 décembre sur France 5 explore comment ces œuvres, autrefois perçues comme des curiosités, sont devenues des éléments incontournables de notre culture, marquant ainsi une véritable révolution dans le domaine des mangas.

Mais aussi six bonnes raisons pour aller chez votre libraire, l'histoire d'un astéroïde devenu étoile, Patrick Baud qui réinvente les classiques littéraires...