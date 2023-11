Newsletters

Amélie Nothomb, dans un échange singulier avec Jésus-Christ, bien que défunt mais ressuscité, explore également la communication avec des êtres chers disparus, tels que son père, décédé en 2020. Elle révèle dans ce récit empreint d'élégance et de grâce, sa méthode unique : s'inspirer de la mélodie des oiseaux qui chantent en hommage aux absents.

Le Dictionnaire amoureux des écrivains français vivants se distingue par son caractère exceptionnel et remarquable, malgré quelques petites imperfections. Ce qui ressort le plus dans ce travail monumental, érudit, méticuleux, précis et audacieux, c'est la profonde empathie et générosité de l'auteur envers ses contemporains. Frédéric Beigbeder, dans sa lecture et interprétation, adopte une approche libre et ludique, rappelant celle d'un « grand frère » bienveillant en littérature, un camarade de jeux ou de création, ce qui est particulièrement réjouissant.

Dans un univers futuriste incertain, le monde est entièrement enveloppé de sable depuis longtemps. Dunes et crevasses sablonneuses composent ce paysage intemporel, un No Man’s Land dominé par la présence d'une jeune femme. Sur son dos, elle transporte une bombe atomique à travers ces étendues désertiques, une arme qui, d'après ce qu'on lui a dit, peut être activée sous forte pression. Elle est destinée à anéantir une ville entière.