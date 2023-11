Newsletters

Le 8 novembre, Catherine Lucet a été nommée directrice générale d'Editis, succédant à Michèle Benbunan. Suite à l'achat officiel, la nouvelle DG, accompagnée de Denis Olivennes, le nouveau président du groupe, a pris la parole devant les salariés le 15 novembre. Cette nomination marque l'arrivée d'un quatuor féminin à la tête du deuxième plus grand groupe éditorial français.

Dans un autre domaine juridique, la Cour d'appel de Paris a clarifié les règles concernant la présomption de la qualité d'auteur, affirmant qu'elle appartient à la personne sous le nom de laquelle l'œuvre est publiée (CA Paris, 15 sept. 2023, RG no 21/20338). Me Adélie Denambride, avocate spécialisée en droit d'auteur, édition et marché de l'art, a analysé cette décision.

Concernant le Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu a récemment critiqué l'éditeur québécois Le Nouvel Attila et Kevin Lambert pour avoir vanté l'utilisation d'un Sensitivity reader comme un signe de qualité littéraire et de modernité. Malgré cette polémique, Nicolas Mathieu revient le 7 février chez Actes Sud avec un recueil de poèmes, Le ciel ouvert, illustré par Aline Zalko.

Enfin, la 41e édition du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis a récompensé Cédric Sapin-Defour pour son roman Son odeur après la pluie (Stock) et le Britannique Tom Mustill pour son essai Comment parler baleine (Albin Michel, traduit par Marina Boraso). La cérémonie de remise des prix s'est tenue dans le salon Goncourt chez Drouant, à Paris.

Mais aussi une vente exceptionnelle chez Tajan, à Saint-Malo, Chateaubriand au bord du gouffre, la littérature de Frédéric Beigbeder (de A à Z)...