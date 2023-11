Newsletters

Le dernier roman graphique de Daniel Clowes, Monica (traduit par Jacques Binsztok et publié chez Delcourt), débute avec l'histoire de Johnny et Butch, deux soldats américains égarés dans le chaos de la guerre du Vietnam. Ils sont présentés en pleine milieu des années 60, fumant une cigarette au milieu des tirs et explosions, symbolisant des combattants perdus dans un conflit qui semble les avoir détachés de la réalité.

Dans une ambiance aussi tendue qu'un aristocrate français de 1792, l'ouvrage aborde le thème de l'antisémitisme de manière inattendue, en utilisant l'humour comme arme principale. C'est dans cet esprit que Jonathan Hayoun et Judith Cohen-Solal, connus pour leur série documentaire Histoire de l’Antisémitisme diffusée sur Arte, présentent Le Bouquin de l’Humour juif. Publié dans la collection de Guy Schoeller, ce livre de 700 pages célèbre l'esprit et la résilience d'une communauté à la fois unique et éprouvée.

Les Insolents d'Ann Scott, qui a été récompensé par le Prix Renaudot 2023, est le dixième roman de l'autrice. Il retrace le parcours d'une musicienne quadragénaire cherchant à s'éloigner de son passé pour trouver la tranquillité et l'aventure en solitaire dans les paysages de Bretagne.

Mais encore un recueil de textes kafkaesques qui chatouille les boyaux, un ouvrage sur le monde de demain, ou un livre sur les grottes sous-glaciaires.