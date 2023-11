Newsletters

Arnaud Lagardère, récemment nommé Président Directeur Général de Hachette Livre ce 8 novembre, a formé son équipe de direction en nommant Stéphanie Ferran en tant que Directrice Générale déléguée du groupe, effet immédiat.

Dans le domaine de la littérature de science-fiction, Outredune de Hugh Howey, traduit par Thierry Arson, se distingue comme une œuvre exceptionnelle. Ce roman postapocalyptique nous transporte dans un monde entièrement recouvert de sable, explorant des thèmes qui vont bien au-delà de l'imagination.

Cette semaine, La Grande Librairie se penche sur le thème de la justice, dans un contexte où sa demande est croissante et où les doutes sur le droit et le système judiciaire se multiplient. Cinq auteurs, mêlant avocats et romanciers, partageront leurs points de vue et plaidoyers pour une justice plus humaine.

En Allemagne, les éditeurs et libraires sont en colère suite à une défaite juridique contre eBay. En 2019, la plateforme a offert 10 % de réduction sur tous ses produits, y compris les livres, pour une journée, une promotion que le Börsenverein, la Fédération des éditeurs et libraires allemands, considère comme une violation de la loi sur le prix unique du livre.

Mais aussi Claudine Desmarteau qui remporte le Prix Vendredi 2023, face à Microsoft et Meta, les auteurs qui peinent à faire valoir leurs droits, entre sexualité et handicap, une odyssée émotionnelle...