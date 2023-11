Newsletters

Ces derniers temps, les États-Unis sont le terrain d'une intense bataille idéologique. Des factions et politiciens conservateurs s'emploient à proscrire des livres sous couvert de protéger la jeunesse. Des milliers d'ouvrages sont ainsi bannis, mais cette censure a souvent l'effet inverse, suscitant un regain d'intérêt pour les œuvres interdites.

Le 9 novembre, le comité du prestigieux Prix Jean Giono a proclamé Gaspard Koenig grand vainqueur pour son roman Humus, publié aux éditions de L'Observatoire. Remis annuellement et soutenu par une dotation de 10.000 euros de la Fondation Jan Michalski, ce prix est une reconnaissance à l'originalité narrative.

Dans un autre registre, le bicentenaire de Une Saison en enfer, un pilier de la poésie mondiale, a donné lieu à de multiples rééditions. Celles-ci vont des plus commerciales aux plus enrichissantes, attirant l'attention sur la réinterprétation de l'œuvre par la musicienne Patti Smith chez Gallimard. Les avis divergent sur son œuvre, et les discussions s'étendent jusqu'aux créations de Figaret Paris, la marque de prêt-à-porter de luxe pour jeunes entrepreneurs...

Le plus prestigieux des prix littéraires, le Prix Goncourt, a été attribué le 7 novembre à 12h45 dans le cadre historique du restaurant Drouant à Paris. Ce haut lieu de la gastronomie a également pris l'initiative de partager avec sa clientèle aisée le menu exclusif servi aux éminents membres de l'Académie Goncourt.

Mais aussi Kevin Lambert, Laure Murat Han Kang et Lidia Jorge, Prix Médicis 2023, Gallimard qui prend ses quartiers quai Conti, quand la beauté défie l'interdit...