Newsletters

Le 14 novembre marque le départ officiel de Michèle Benbunan de la direction générale d'Editis, avec Catherine Lucet prenant la relève, comme le confirme son cercle rapproché. Le jour suivant, à 9h30, Denis Olivennes, le nouveau président du groupe, et Catherine Lucet, précédemment à la tête des Éditions Nathan et directrice du Pôle Éducation et Référence du groupe, prendront la parole devant les employés, peu après la finalisation de la transaction de vente.

Dans le monde littéraire, le soir du 8 novembre a vu le Prix du premier roman être décerné à Charles Salles pour Alain Pacadis, Face B, publié chez La table ronde, lors d'une réunion au restaurant la Coupole. Le Prix du Premier Roman étranger a été remis à La vie nouvelle de Tom Crewe, traduit par Étienne Gomez et édité par Christian Bourgois.

Les débats animés entre les membres du jury semblent être le sel de la saison des prix, particulièrement perceptibles chez Drouant, où les décisions pour le Goncourt sont prises. À 11h30, je décide de m'échapper du bureau et de profiter du beau temps pour rejoindre à pied le restaurant emblématique du Goncourt, anticipant une marche d'environ vingt minutes. Je m'apprête à partager mon expérience inédite lors de cette prestigieuse cérémonie de récompense littéraire française.

Le Prix de Flore a également annoncé son choix pour l'édition 2023, désignant Maria Pourchet et son ouvrage Western comme vainqueurs. Le prix, initié en 1994 par Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot dans le célèbre café du même nom situé à Saint-Germain-des-Prés, a pour objectif de distinguer un nouvel auteur talentueux.

Mais aussi rencontre avec nos amis les scorpions, la douleur derrière les nuits, Besançon, Angers, Lille… des projets de bibliothèques soutenus par l’État...