Newsletters

Fin octobre, le groupe Editis était au cœur de deux événements majeurs. D'une part, après une longue période d'anticipation, la Commission européenne a approuvé l'acquisition complète d'Editis par CMI France, une filiale du groupe détenu par Daniel Kretinsky, ce qui a suscité un grand soulagement. D'autre part, l'atmosphère était nettement différente concernant la branche de diffusion-distribution Interforum et l'entrepôt de Tigery.

Le prestigieux Prix Goncourt 2023 a été décerné à Jean-Baptiste Andrea pour son livre Veiller sur elle, publié aux éditions de l'Iconoclaste. L'auteur se voit récompensé par la distinction littéraire la plus prisée à l'approche de chaque rentrée, avec à la clé une rémunération de dix euros et la promesse d'un succès commercial assuré. Cet honneur vient s'ajouter au succès de son précédent livre, déjà vendu à 47.893 exemplaires d'après les chiffres d'Edistat.

Parallèlement à l'Académie Goncourt, le comité du Prix Renaudot s'est réuni, sous l'égide de Jean-Noël Pancrazi, afin de choisir ses lauréats dans les catégories Roman français et essai. Les ouvrages primés sont Les Insolents d'Ann Scott, publié chez Calmann-Lévy, et De Gaulle, une vie : l'homme de personne de Jean-Luc Barré, paru chez Grasset.

À l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire, l'Association Les Amis de Talleyrand a créé le Prix du livre Talleyrand. Cette nouvelle distinction sera remise pour la première fois le 27 novembre 2023, durant le Salon du Livre d'Histoire organisé par le Cercle des armées.

Mais aussi manga et anime au coeur d'une vente inédite, de l'écrit à l'audio, Amazon montre la voix, le “livre le plus important des 125 dernières années” mis en cause...