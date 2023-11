Newsletters

Fondé en 1904 avec un jury exclusivement féminin, le Prix Fémina a été créé en réponse à ce qui était perçu comme une misogynie du jury du Prix Goncourt. Ce 6 novembre, depuis le musée Carnavalet à Paris, le prix a dévoilé ses lauréats 2023 dans les catégories Roman français, étranger et essai : Triste tigre de Neige Sinno chez P.O.L, La Sentence de Louise Erdrich, traduite de l'anglais par Sarah Gurcel, chez Albin Michel, et La Colère et l'Oubli d'Hugo Micheron chez Gallimard.

En 2022, à Fort Worth, Texas, une décision d'un district scolaire de retirer plusieurs ouvrages des bibliothèques, dont une version BD du Journal d'Anne Frank, avait provoqué stupéfaction et indignation. Aujourd'hui, c'est en Allemagne que la mémoire d'Anne Frank, décédée à Auschwitz, fait débat : une crèche située à Tangerhütte, dans le Land de Saxe-Anhalt, envisage de renommer son établissement. La mairie et la crèche justifient ce choix par une volonté de favoriser une plus grande ouverture et diversité.

Par ailleurs, le 25 juillet de l'année précédente, la Commission européenne lançait une procédure pour déterminer si Vivendi avait une emprise ou une influence sur ses potentielles futures acquisitions. D'après les informations de La Lettre A, au début d'octobre, la Direction générale de la concurrence a sollicité l'accès aux smartphones de plusieurs cadres d'Hachette, entreprise qui pourrait prochainement rejoindre le groupe Bolloré.

La suite de la tempête Ciaran par Domingos a engendré d'importants dégâts à travers l'Europe. Les 1er et 2 novembre, le nord-ouest de la France a été particulièrement touché, avec jusqu'à 1,2 million d'habitants sans électricité. En réponse à cette crise, de nombreuses bibliothèques et médiathèques, surtout en Bretagne, se sont mobilisées pour offrir un refuge aux populations affectées.

