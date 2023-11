Newsletters

En juillet 2016, Maud Sarda est à l'origine de la création de la coopérative Label Emmaüs, et dès décembre, leur plateforme en ligne voit le jour. La vision de Maud, actuellement directrice générale de ce projet social et solidaire, est claire : utiliser la vente en ligne pour faciliter l'insertion professionnelle de personnes marginalisées. ActuaLitté nous emmène dans les coulisses de l'entrepôt de Noisy-le-Sec, inauguré à la fin de 2017, pour y rencontrer ces travailleurs aux histoires diverses.

L'automne marque la saison des succès littéraires. L'Iris blanc domine les ventes de la semaine 43, du 23 au 29 octobre, avec pas moins de 482 890 exemplaires vendus. Bien qu'elle se trouve plus loin dans le top 200, "Mortelle Adèle" avec son vingtième tome, J'Apocalypse grave, reste solide en vendant 23 239 albums. Spy X family T.11, traduit par Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon, s'octroie la troisième position avec 15 418 copies écoulées. L'art de la bande dessinée est bel et bien vivant.

À Naples, une rue est dédiée aux libraires ambulants, parmi lesquels Lello Feltrinelli se distingue, sauvant des livres autrement destinés à l'oubli.

Enfin, une note triste : Joan Didion, autrice américaine emblématique, nous a quittés le 23 décembre 2021 à 87 ans. Une production cinématographique consacrée à sa vie et à son travail est prévue, mettant l'accent sur la fin des années 1960. Le tournage aura lieu à Los Angeles en 2024.

Mais aussi le Prix Fetkann ! Maryse Condé qui présente ses sélections, les Américains et leur bibliothèque, la cache de Michel-Ange...