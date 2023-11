À la une

Régulièrement abordé, publiquement ou non, le sujet des retours constitue une préoccupation majeure des libraires. Survenant lorsqu'un ouvrage n'a pas trouvé preneur, le retour pèse sur la marge des commerçants et génère aussi des désagréments logistiques et écologiques. Et il stagne : en 2022, le taux de retour moyen reste de 18 %.