À la veille de la décision sur l'acquisition d’Editis par CMI France par la Commission européenne, la situation semble se compliquer pour l'acheteur potentiel. Après des discussions tendues ce 31 octobre, il est clair que la gestion d'Editis et de sa filiale Interforum connaît des difficultés. La dernière complication est une baisse de l'activité qui pourrait entraîner des réductions de personnel.

Dans le film Her de Spike Jonze, Joaquin Phoenix s'éprend de Samantha, une IA sophistiquée avec la voix captivante de Scarlett Johansson. Une décennie plus tard, l'évolution des chatbots et l'émergence de partenaires artificiels suscitent curiosité et débat : la fiction est-elle en passe de devenir réalité?

Pour la somme de 1,62 milliard $, le fonds d'investissement KKR a acquis le groupe d'édition Simon & Schuster, finalisant ainsi la transaction. En se séparant du géant Paramount, S&S, l'un des cinq principaux éditeurs américains, a "retrouvé son indépendance", a déclaré Jonathan Karp, PDG de l'entreprise, dans un message à ses employés.

Le romancier québécois Kévin Lambert a été honoré du Prix Décembre 2023 pour son œuvre Que notre joie demeure, éditée par Le Nouvel Attila. À l'âge de 31 ans, il est le plus jeune lauréat de ce prestigieux prix littéraire, accompagné d'une bourse de 15.000 € offerte par la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, faisant de ce prix l'une des plus importantes distinctions littéraires françaises de cette saison.

