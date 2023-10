Newsletters

Alors que la plus païenne des fêtes commerciales (ou inversement) peuple les devantures de citrouilles et d’évocations lugubroranges, Halloween sonnera le dernier jour du Mois de l’Imaginaire. Eh oui. Octobre, période désormais consacrée à ces mauvais genres méritait bien un coup de chapeau, avec ou sans tête. Avec une évidente Sympathy for the Devil, ActuaLitté rend justice à ces créatures mal-aimées que sont… les démons…

Pollen Diffusion et le groupe éditorial Salomon-Sansonnet annoncent l'acquisition des bien connues éditions ActuSF, spécialisées dans les littératures de l'imaginaire. Le tribunal de commerce de Chambéry a approuvé la proposition de reprise des deux structures associées face à une offre concurrente, dans laquelle Jérôme Vincent reste le directeur général, et s'occupera de la partie éditoriale en équipe.

Le président de la République a inauguré, ce lundi 30 octobre, la Cité internationale de la langue française, entre les murs du château de Villers-Cotterêts. Une ouverture qui, pour Emmanuel Macron, doit incarner une certaine idée du français, « un ciment », mais aussi ses deux quinquennats.

L’effondrement, prochain texte d’Édouard Louis, était programmé pour le 5 janvier 2024, au cœur de la rentrée d’hiver. ActuaLitté apprend des éditions du Seuil que le titre paraîtra finalement fin avril, sur décision de l’auteur.