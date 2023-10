À la une

#Lectureetlittoral - Marc Roger, le voyageur littéraire, s'apprête à arpenter 5000 km le long des côtes atlantiques. Ses seules interruptions? Lire un passage d'un livre ou se pencher pour ramasser un déchet. Au fil de son périple d'un an, de port en port, il nous fera découvrir l'univers maritime et côtier, mettant en lumière ses trésors, ses splendeurs, mais aussi ses menaces. Il nous sensibilisera aux défis écologiques, économiques, culturels et touristiques de ces régions. (Suivre Marc Roger sur Instagram)