En janvier, les éditions Héloïse d’Ormesson, réputées pour découvrir de nouveaux talents, se lanceront dans le domaine de la science-fiction avec un ouvrage de Martin Lichtenberg, un nouvel écrivain. Cependant, l'éditeur n'a pas créé une nouvelle collection pour ce genre littéraire. Est-ce une initiative unique ?

On croyait le conflit entre Israël et la Palestine réduit à des affrontements sporadiques, mais une attaque inattendue du Hamas a changé la donne. 1400 Israéliens ont perdu la vie selon les sources israéliennes, avec des otages également signalés. D'autre part, le Hamas rapporte plus de 7000 victimes palestiniennes. La réaction militaire d'Israël a tendu les relations avec les pays arabes et majoritairement musulmans.

Quand on parle de l'édition en France, la région du Grand Est n'est pas souvent mise en avant. Néanmoins, cette zone regorge de talents. Camille Delettre, qui a fondé L’Atteinte en 2017, a noté ce déficit de reconnaissance. Il cite le manque de partenaires techniques comme raison de la création de l’Association des Éditeurs du Grand Est.

Jacques Abeille, écrivain de la Gironde décédé récemment, et proche du dessinateur François Schuiten, a laissé derrière lui une riche œuvre qui dépasse la science-fiction. Jean-Michel Devésa, un ami et président de l'Association Jacques Abeille, présente un espace dédié à cet auteur, incluant dessins, peintures et autres archives.

Mais aussi une bibliothèque patrimoniale de 2000 ouvrages de référence du XVIIe au XXe siècle, bibliothèques et violences urbaines : 100 millions € pour les réparations, vos livres préférés des Français...