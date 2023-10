À la une

Un nouvel Astérix, c’est une fin d’année heureuse pour Hachette Livre, et l’assurance d’écouler au cours des prochaines semaines plus d’un million et demi d’albums — un classique. L’Iris blanc apporte un véritable vent de fraîcheur, tout en installant le lecteur dans une paire de confortables chaussons. L’arrivée de Fabcaro bouscule bien des choses et Conrad à son contact semble émancipé. Alors, grand cru ?