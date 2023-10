Newsletters

2033. Vous vous trouvez à Mertvecgorod, une métropole décrépite sous l'emprise de quelques oligarques malveillants dont les moindres désirs influencent la vie de tous les citoyens. La population, paralysée par la peur, est soumise à leur volonté, et toute tentative de résistance est brutalement réprimée par les forces de l'ordre. Dans cet environnement oppressant, la rareté des ressources rend la survie difficile, l'eau est plus dangereuse que l'alcool fort, et l'air est pollué...

Milan maintenant, au milieu des années 60. Duca Lamberti, après avoir purgé une peine de trois ans de prison pour un acte controversé, retrouve la liberté. En tant que médecin dans un hôpital, il avait mis fin aux souffrances d'une patiente âgée à sa demande, face à l'indifférence du directeur médical de l'établissement, plus préoccupé par ses vacances à venir que par le bien-être de la patiente.

Et dans le dernier ouvrage de Coleen Hoover, la vie quotidienne met à l'épreuve l'amour entre Layken et Will. Alors qu'ils tentent de naviguer à travers les défis du quotidien, des secrets du passé ressurgissent, ébranlant les fondements même de leur relation.

Mais aussi un manga sur Jules César, l'Europe au féminin, Arthur Machen pour Halloween, un cocktail de cocktails...