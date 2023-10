Newsletters

Le 17 octobre, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi concernant la régulation de l'espace numérique. Cela inclut une disposition sur la rémunération "appropriée" des auteurs. Toutefois, des organisations d'auteurs critiquent le manque de débat autour de ce terme, le considérant comme vague.

L'article 34, introduit par Julien Bargeton, vise à corriger une omission du terme "appropriée" lors de la transposition d'une directive européenne de 2019. La Ligue des auteurs professionnels et d'autres organisations expriment leur déception face à la rapidité de l'adoption et l'absence de clarification sur la rémunération appropriée.



La Générale Librest, première plateforme mutualiste du livre basée à Ivry-sur-Seine, a été acquise par le groupe Nosoli, acteur majeur de la distribution du livre en France. La GL, qui a doublé son chiffre d'affaires au cours des 15 dernières années, s'est associée à Nosoli pour assurer sa pérennité et son développement.

Nosoli, avec ses 31 points de vente, est un leader sur le marché du livre en France et a réalisé un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros en 2022.

Vivendi, dirigé par Yannick Bolloré, espère de finaliser son rapprochement avec Lagardère d'ici fin 2023, intégrant ainsi Hachette, le troisième groupe mondial d'édition. Cette fusion augmenterait le chiffre d'affaires de Vivendi de près de 70%.

Cependant, la réalisation de cette opération dépend de l'approbation de la Commission européenne. Pour les trois premiers trimestres de 2023, Vivendi a affiché un chiffre d'affaires de 7,124 milliards €, en hausse de 3,3% par rapport à 2022, grâce principalement à Canal+ et Havas.

Le lycée privé La Mennais à Ploërmel a retiré "Triste Tigre" de Neige Sinno des étagères de son CDI, malgré sa sélection pour le Prix Goncourt des Lycéens. L'ouvrage, qui traite des abus sexuels subis par l'autrice, a été censuré par la proviseure, Véronique Calas, pour "protéger les jeunes" de contenus jugés violents.

L'éditeur de l'ouvrage, P.O.L, a critiqué cette décision, la qualifiant d'"acte de violence". Une pétition circule pour réintroduire le livre dans l'établissement. Cette censure rappelle les restrictions de livres aux États-Unis sur des sujets sensibles.