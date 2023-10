Newsletters

L'autrice américaine Louise Glück, lauréate du Prix Nobel de Littérature en 2020, est décédée le 13 octobre à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer. Née en 1943 à New York, elle a été influencée par la mythologie grecque et les récits médiévaux. Très tôt, elle a été confrontée à l'idée de la mort, ce qui l'a poussée vers la poésie.

Elle a enseigné la poésie et a été publiée dans de nombreuses revues. Sa carrière a été jalonnée de nombreuses récompenses, dont un Pulitzer en 1993. En France, son œuvre a été popularisée après son Nobel.

La nouvelle BD sur Astérix et Obélix, intitulée "L’Iris blanc", sortira le 26 octobre. Fabcaro est au scénario et Didier Conrad à l'illustration. L'album introduit Vicévertus, médecin des armées de César, prônant une pensée positive et un régime à base de baies. Fabcaro s'est inspiré de Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin pour le physique de Vicévertus. Avec ce 40e album, Hachette espère booster ses ventes.

En Italie, un manuel sur l'éducation sexuelle destiné aux adolescents, intitulé "Questo libro (non) parla di sesso", suscite la controverse. Supervisé par Greta Tosoni, il traite de consentement, d'estime et d'identité. Une pétition, ayant recueilli 30 000 signatures, demande son retrait des librairies Coop, l'accusant de nuire à la santé des jeunes et de véhiculer un "endoctrinement de genre".

Le Centre national du livre (CNL) a initié "Mots parleurs", un programme en partenariat avec l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Ce projet vise à promouvoir la lecture et l'écriture dans les hôpitaux, en particulier auprès des adolescents. Les participants choisissent un livre, en extraient des passages, les commentent et créent un podcast d'une trentaine de minutes.



Le Dr. Brent Seales et son équipe de l'université du Kentucky utilisent l'intelligence artificielle pour déchiffrer des textes anciens calcinés. Après avoir réussi à lire le rouleau d'En-Gedi en 2015, ils se sont attaqués à un rouleau carbonisé découvert à Herculanum, victime de l'éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C.

Le "Vesuvius Challenge" a été lancé en mars, invitant les développeurs à aider à la lecture du rouleau. En août, un participant a identifié le mot grec "πορφύραc" (violet), gagnant 40 000 $. Le défi continue avec un grand prix de 700 000 $ pour celui qui lira 4 passages distincts du rouleau.