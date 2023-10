Newsletters

Au terme de trois journées bien remplies, la Fête du livre de Saint-Étienne prend fin et donne rendez-vous aux auteurs et aux visiteurs l’an prochain. Des lectures, des rencontres, des ouvrages et bien plus encore étaient au rendez-vous.

Bilan de ces trois journées, entre formats innovants et accueil du public : la manifestation stéphanoise a résolument réussi sa 37e édition.

Excellentes lectures.