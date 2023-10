À la une

#FetedulivredeSaintEtienne23 – Il était un peu plus de 14 heures lorsque le TGV en provenance de Bruxelles s'immobilisa en gare de Lyon Part-Dieu. Les voyageurs, pressés et fatigués, se hâtaient de récupérer leurs bagages et de quitter le train. Parmi eux, une silhouette familière émergea, celle d'Éric-Emmanuel Schmitt, l'écrivain et dramaturge de renom. Enfin, presque. Mais qu'importe...