Prochainement arrivera la publication par les éditions Gallimard de l'essai "Knife" de Salman Rushdie, qui sera intitulé en français "Le Couteau" avec le sous-titre "Réflexions suite à une tentative d’assassinat". Cet essai traite de la tentative d'assassinat dont Rushdie a été victime en août 2022 à Chautauqua, New York.

Lors d'une conférence publique, il a été attaqué et poignardé plusieurs fois par un homme dans l'audience, lui causant de graves blessures, notamment la perte de l'usage de son œil droit et une mobilité réduite de l'une de ses mains.

La Bibliothèque nationale du Luxembourg a introduit un agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle pour améliorer la découvrabilité de ses archives numérisées.

Cette initiative, accessible via le site eLuxemburgensia, permet aux utilisateurs de poser des questions écrites à l'outil, qui analyse ensuite la demande et recherche la réponse la plus pertinente parmi environ 8 millions d'articles numérisés.

François Guérif, éditeur emblématique, est mis à l'honneur par Payot/Rivages qui lance une série de rééditions en format poche des "Iconiques de François Guérif". Chaque mois, un titre marquant de la collection Rivages/noir sera réédité avec une couverture spéciale. Fondée par Guérif en 1986, Rivages/noir est une référence en matière de roman noir avec plus de 1000 titres publiés.

Le salon "Lire en Poche" s'est tenu à Gradignan et a mis à l'honneur Daniel Pennac. Malgré l'absence d'une gare dans la ville, l'événement a attiré de nombreux visiteurs, auteurs et éditeurs. Michel Labardin, maire de Gradignan, a souligné l'importance des volontaires qui contribuent au succès du salon.

Environ 130 volontaires, principalement des employés municipaux, ont participé activement à l'organisation. Ces volontaires, par leurs efforts, ont créé une atmosphère chaleureuse et accueillante, offrant des services allant de la restauration à l'assistance aux auteurs.

Le 19 octobre, la Cité internationale de la langue française sera inaugurée au château de Villers-Cotterêts, un projet initié par Emmanuel Macron en 2017. Cette cité vise à valoriser la langue française et les francophones du monde entier. Le château, datant du XVIe siècle, a subi trois années de travaux pour sa réhabilitation.

Il est historiquement connu pour l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui a fait du français la langue officielle de l'administration. La Cité proposera un parcours permanent sur l'évolution du français, des expositions temporaires, des résidences, des conférences et d'autres événements culturels.

