Dossier de la semaine

Romans, nouveautés : les livres d'Elias Khoury

Depuis plus de quarante ans, Elias Khoury porte une voix qui résonne au-delà des frontières du Liban. Né en 1948 à Beyrouth, il grandit dans une ville marquée par la diversité culturelle et les tensions politiques. Très tôt, il se passionne pour la littérature et les sciences humaines, ce qui l'amène à étudier l'histoire et la sociologie à l'Université libanaise et à l'Université de Paris.