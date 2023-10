Newsletters

À l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, une journée contre le harcèlement scolaire propose diverses actions dans les établissements : expositions, ateliers, conférences. Elle marque l'apogée du pHARe, programme anti-harcèlement appliqué depuis 2023. Des élèves ambassadeurs, un numéro d'écoute (3018) et un clip renforcent cette lutte.

Selon différentes sources, 10 à 41% des élèves français subissent du harcèlement. Dès le 9 novembre, l’opération « Passeurs de voix » par Bookinou promeut la lecture sur la tolérance et la prévention du harcèlement.

L'article "Pourquoi la lecture de haut niveau est importante" publié par une équipe internationale met en garde contre l'impact négatif des technologies numériques sur la lecture approfondie. Les chercheurs évoquent la concurrence des autres loisirs, l'illectronisme, et les dangers de la désinformation en ligne. Ils soulignent que l'écoute (livres audio) et la lecture sont cognitivement différentes.

L'étude appelle à valoriser la lecture lente et littéraire. Le "Manifeste de Ljubljana" reprend ces conclusions, insistant sur l'importance de la lecture pour une société démocratique. Plusieurs organisations internationales soutiennent ce manifeste.

Une réunion sur l'encadrement de l'avance à Valois s'est terminée prématurément après le départ de plusieurs participants. La présence d'un avocat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a suscité des tensions, notamment avec le Syndicat national de l'édition.

Thomas Fouchault, de la Ligue des auteurs professionnels, déplore les dysfonctionnements du dialogue social orchestré par le ministère de la Culture. La question de l'impartialité du MCC est soulevée, notamment en raison de ses interactions avec le SNE. Des clarifications sur les règles de représentativité et la conduite des négociations sont demandées.

Emmanuel Carrère, né en 1957 à Paris, est un écrivain, journaliste et réalisateur issu d'une famille influente de la diaspora géorgienne. Il a exploré ses racines géorgiennes dans ses écrits, notamment dans "Un roman russe" (2007), mêlant autobiographie et histoire, et "Limonov" (2011), biographie romancée de l'écrivain russe Édouard Limonov, récompensée par le prix Renaudot.

Récemment, il a contribué à la revue Kometa, axée sur les pays de l'Est. Du 22 au 27 novembre 2023, le festival "Un Week-end à l'Est" à Paris se concentrera sur Tbilissi, la capitale géorgienne, avec divers événements culturels.

