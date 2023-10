Newsletters

Durant quatre jours, la France s'illuminera pour les "Nuits de la lecture", un événement culturel majeur qui s'étend même hors de ses frontières. Bibliothèques, librairies, écoles, musées et autres lieux culturels s'animent pour célébrer le livre et la lecture. L'édition précédente a vu près de 8 000 événements dans 4 000 lieux.

Chloé Cruchaudet, artiste issue d'un milieu artistique et lauréate de nombreux prix, signe l'affiche de cette année, évoquant "l'énergie" de la lecture.

Le magazine Epsiloon s'aventure dans le monde de l'édition. Sous la houlette de son équipe de rédacteurs en chef, dont Mathilde Fontez, la revue lance sa maison d'édition avec trois premiers ouvrages ce 25 octobre. Ces titres, mêlant science et culture, vont de la visualisation artistique de la science à des faits scientifiques amusants, en passant par une exploration de la Lune.

Emanuel Arioli, expert en langue et littérature médiévale a rassemblé 28 morceaux de ce texte dispersés internationalement, après une décennie de recherche. Cette œuvre, évoquant un jeune Celte descendant d'une sorcière et la quête du Graal, a été retrouvée fragment par fragment à travers l'Europe. La découverte, qualifiée d'"extraordinaire", vient de sortir en BD chez Dargaud et s'accompagnera d'un documentaire sur Arte.

L'écrivain libanais Elias Khoury, avec son style narratif unique, mêlant digressions et renouvellement de la langue, est un pionnier de la littérature arabe moderne. Son engagement pour un monde arabe indépendant se reflète dans ses écrits.

Farouk Mardam-Bey, son éditeur dans la collection Sinbad de Actes Sud nous raconte leur rencontre. Et comment cette littérature offre une perspective unique sur le monde arabe, permettant de dépasser les stéréotypes et de comprendre la complexité des peuples.

L'éditeur turc Osman Kavala a été honoré par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour son engagement en faveur des droits humains. Bien qu'emprisonné depuis 2017 pour son rôle présumé dans les manifestations du Parc Gezi et le coup d'État manqué de 2016, Kavala a été salué pour son courage et sa détermination.

La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré Kavala victime de violations par la Turquie. Fondateur de la maison d'édition Iletisim, Kavala est un opposant notoire au président Erdoğan. Sa femme, Ayşe Buğra, a reçu le prix en son nom, rappelant l'importance de l'espoir et de la foi face à l'adversité.



