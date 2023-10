Newsletters

Ce vendredi 6 octobre, les représentants des auteurs et ceux des éditeurs se retrouvaient rue de Valois, au ministère de la Culture, pour une assemblée plénière. Celle-ci avait pour objet les à-valoir, mais le rendez-vous a menacé de tourner court : le ministère s'était en effet opposé, dans un premier temps, à la présence de Denis Goulette, avocat conventionné par la Charte des Auteurs et Illustrateurs de Jeunesse pour défendre les intérêts des écrivains.

Si en France ce drame est peu connu, il a marqué les mémoires de nos voisins du nord : le 8 août 1956, Le Bois du Cazier, une mine de charbon située à Charleroi en Belgique francophone, est victime d'un incendie. Bilan : 262 mineurs ont péri dans la catastrophe, dont 136 Italiens, faisant de l'événement l'une des plus grandes tragédies minières en Europe. Parmi les rares survivants, trois s'étaient réfugiés sous un wagonnet, se protégeant des gaz et de la fumée. Et si on avait retrouvé 2 survivants et un mort...

Lors d'un déplacement en Gironde, la ministre de la Culture s’est rendue à Gradignan, à l’occasion du festival Lire en Poche, pour remettre la médaille de Chevalier des Arts et des lettres au maire de la ville, Michel Labardin. Une visite expresse, pliée en moins de trois heures, le temps d’un aperçu de la manifestation — sans même goûter une dune blanche. Ni un cannelé. Scandaleux ?

Les Éditions du Lombard nous apprenent le décès du dessinateur Paul Ramboux, plus connu sous le nom de Sidney, le jeudi 5 octobre 2023. Il avait 91 ans. Figure emblématique du journal Tintin depuis les années 60, il a marqué les esprits avec la série Julie, Claire, Cécile lancée en 1982 en collaboration avec le scénariste Bom.