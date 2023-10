Newsletters

Petites bestioles, grandes conséquences. Depuis quelques semaines, les punaises de lit sont sous le feu médiatique, pointant et alimentant la crainte d'une invasion massive. Une réunion interministérielle est prévue ce vendredi 6 octobre, pour définir un plan de lutte. Mais, en attendant, les signalements se multiplient, en particulier dans les grandes bibliothèques.

Nouveau coup de tablettes sur le légendaire théorème attribué au mathématicien grec Pythagore. Le philosophe du VIe siècle av. J.-C. aura été présenté à d’innombrables générations de collégiens comme un amateur de triangles (pas les sandwichs). Mais les scientifiques et archéologues apportent de nouvelles preuves : si le carré de l’hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés, indéniables, Pythagore n’y serait pour rien.

Fondé en 1926 par des critiques littéraires et des journalistes en quête de distraction pendant les délibérations du Prix Goncourt, le Prix Renaudot est aujourd'hui aussi prestigieux que son illustre prédécesseur, et dévoile son lauréat le même jour. Ce 5 octobre 2023, le jury du Prix Renaudot s'est réuni chez Drouant, sous la houlette de Jean-Noël Pancrazi, et a établi sa deuxième sélection d’automne.

En réflexion depuis plusieurs années, la campagne de communication consacrée aux bibliothèques venait répondre aux attentes des professionnels de la lecture publique. Face au résultat, une certaine déception se manifeste quant à la forme du message. Mais aussi à ce qu'il masque de la situation vécue sur le terrain.

Mais aussi Panayotis Pascot et Amélie Nothomb à la 41e Foire du livre de Brive, parler à tous les adolescents de leurs difficultés, Jon Fosse, Prix Nobel de Littérature 2023...