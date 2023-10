Newsletters

Le Projet Gutenberg, connu pour numériser des œuvres du domaine public, s'est associé à Microsoft et au Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour élargir son offre en matière de livres audio. Né en 1971, ce projet a accumulé une impressionnante collection de titres, avec plus de 70 000 références aujourd'hui. Avec l'essor d'internet et des appareils de lecture, le format audio gagne en popularité. Greg Newby, PDG de la fondation Project Gutenberg, souligne la demande croissante pour les livres audio.

Grâce à la collaboration avec Microsoft et le MIT, la conversion des textes en audio est devenue plus rapide, ajoutant 5000 nouveaux titres à la collection. Cette technologie innovante intègre également un "système générateur d'émotions" pour améliorer l'expérience d'écoute. Cependant, cette avancée suscite des inquiétudes parmi les professionnels de la narration, qui voient en elle une menace pour leur métier.

La maison d'édition BD Bamboo célèbre ses 25 ans à Mâcon. Christine Robin, maire de Charnay-lès-Mâcon, évoque l'importance de cet événement pour la région et la collaboration étroite entre la municipalité et Bamboo. La BD est perçue comme un outil social et pédagogique. Bamboo a notamment publié des ouvrages traitant du harcèlement scolaire, sensibilisant la jeunesse à cette problématique.

Olivier Sulpice, fondateur de Bamboo, souligne le lien entre l'éducation et la BD, encourageant les enfants à exprimer leur créativité par le dessin. Christine Robin apprécie également la diversité des sujets abordés par Bamboo, mettant en avant la culture et les valeurs pour renforcer le tissu social.

Marc Levy, célèbre écrivain, est au cœur d'une controverse. Son 25e roman, "La Symphonie des monstres", prévu pour le 17 octobre, risque de ne pas être disponible en librairie. Pourquoi ? Les employés d'Editis envisagent une grève pour pousser la direction à honorer ses engagements salariaux. Ces augmentations promises ne se matérialisent pas sur les fiches de paie.

En ciblant la sortie du livre de Levy, les syndicats espèrent exercer une pression suffisante sur la direction. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de tensions entre la direction d'Editis et ses salariés, notamment concernant les négociations salariales. La direction semble jouer la montre, laissant les employés dans l'incertitude.

Excellentes lectures.