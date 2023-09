À la une

Le Projet Gutenberg est déjà bien connu des amateurs de textes patrimoniaux : cette initiative internationale numérise et met en forme les œuvres entrées dans le domaine public, pour faciliter la diffusion. Une tâche conséquente, qui devient un peu plus ardue lorsqu'il s'agit de réaliser des livres audio. L'organisation à but non lucratif s'est associé à Microsoft et le Massachusetts Institute of Technology pour épaissir son catalogue.