Newsletters

Dans l'univers éditorial, il est exceptionnel de voir des initiatives qui combinent si harmonieusement la littérature et le journalisme. Louis Vendel, à l'origine de la revue La Lettre Zola, nous dévoile ce projet singulier faisant le pont entre ces deux mondes.

Ce 28 septembre 2023, une session importante est prévue à l'Académie française : l'élection du nouveau secrétaire perpétuel, survenant suite au décès d'Hélène Carrère d’Encausse en août. Quelle importance cette élection revêt-elle réellement ?

Matthieu Chiara se démarque en tant qu'auteur polyvalent. Il croque les faits divers en noir et blanc, teintés d'un humour mordant (comme on peut le voir dans Dessins variés, effets divers ou Pulp Mixtions). Il illustre aussi des articles avec des palettes à la fois tendres et éclatantes, et crée des images empreintes d'ambiance en utilisant la gravure ou la peinture.

La bataille contre la contrefaçon et la diffusion non autorisée de contenus protégés par le droit d'auteur met désormais le focus sur les sites miroirs. Ces derniers, reproductions d'une plateforme illégale, surgissent souvent peu après le blocage du site initial. À ce propos, l'Arcep a soumis une recommandation au gouvernement.

Mais aussi des enchères pour l'Ukraine en guerre, Hachette qui s'engage pour 3 ans auprès de Bibliothèque Sans Frontières, trois finalistes pour le Prix du Livre européen...