Newsletters

Amazon, le géant du e-commerce, est sous le feu des projecteurs judiciaires. La Commission Fédérale du Commerce (FTC), soutenue par 17 États, a déposé une plainte mardi devant un tribunal fédéral de Washington. Elle accuse Amazon d'abuser de sa position dominante pour manipuler les prix, étouffer la concurrence et surfacturer les vendeurs.

Qui succèdera à Philibert Humm et son texte, Roman fleuve, paru chez Équateurs, en tant que lauréat du Prix Interallié. Le jury a donné sa première sélection de 9 romans. Décerné depuis 1930 au sein du Cercle de l’Union interalliée, la récompense littéraire se donne pour mission de mettre en avant un ouvrage de langue française.

Quand on lui demande, ChatGPT assure n’être pas en mesure de « spécifier exactement combien de livres ont été inclus dans [s]on entraînement ». Seule certitude, fragile, la base de données Books3, honnie par tous les éditeurs de livres de la planète, n’y figurerait pas. Ces quelques 196.640 ouvrages piratés circulaient sur la toile, afin que n’importe qui, ou presque, développe son propre ChatGPT. Mais que contenait-elle ?

« Vous pensez-vous capables de créer une véritable chaîne humaine ? » Cet appel a été lancé par la librairie Totem, située à Schiltigheim dans le Bas-Rhin, qui ouvre un second magasin. Un déplacement des stocks du 36 rue Principale vers le 41, soit « 50 pas » entre les deux lieux, qui s'est déroulé ce samedi 23 septembre : « On déménage une heure, on boit un coup, on fignole de notre côté dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour le résultat final de cette première étape du nouveau Totem ! »