L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), responsable de la défense et de la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, a signalé une augmentation du piratage lié aux événements sportifs et aux mangas en 2022. Bien que les accès non autorisés aient généralement diminué ces derniers temps, cette tendance semble se renverser pour certains contenus, y compris les livres.

Le 20 septembre, la bibliothèque Louis-Aragon à Amiens a dû fermer temporairement ses portes en raison d'une infestation de punaises de lit dans la zone dédiée aux magazines. Bien que des mesures aient été prises, le 26 septembre, un communiqué de la ville a annoncé que la bibliothèque resterait fermée pour une durée indéterminée.

Le célèbre réalisateur Martin Scorsese a récemment critiqué à nouveau la franchise Marvel. Ayant déjà comparé ces films à des parcs d'attractions en 2019, il a exprimé sa préoccupation quant à la multiplication des adaptations de comics, qu'il juge répétitives et sans innovation. Cette confrontation entre ces deux titans du cinéma illustre un fossé générationnel et les changements en cours dans l'industrie du cinéma.

Le 6 octobre verra la sortie d'un ouvrage atypique qui pourrait marquer la rentrée littéraire. Intitulé Hold-Up 21, le livre rassemble vingt femmes et leur nouvelle respective, enrichies par les photographies d'Abigaïl Auperin. L'ouvrage, centré sur la littérature érotique, promet d'être un mélange envoûtant de passion et de délice.

