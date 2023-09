Newsletters

L'enquête sur un homicide à Rosendaël a révélé que Justine Jostham, enseignante-chercheuse et conseillère municipale à Dunkerque, avait poignardé son mari universitaire. Alertant initialement la police d'une agression, elle a avoué son crime en garde à vue.

L'avocate de Justine Jotham affirme sa coopération, tandis que la procureure retient la qualification d'assassinat. Jotham, autrice reconnue de littérature jeunesse, avait récemment publié et participé à des événements culturels à Dunkerque. Ses éditeurs n'ont pas encore réagi.

Lors d'une visite culturelle, Brigitte Macron et la reine Camilla ont annoncé la création d'un prix littéraire visant à renforcer les liens culturels entre la France et le Royaume-Uni. Nommé "L'Entente littéraire", ce prix symbolise le désir de rapprochement entre les deux nations, rappelant L'Entente cordiale de 1904.

Tandis que Brigitte Macron a un passé d'enseignante en lettres, la reine Camilla est une passionnée de lecture ayant son propre club de lecture. Le prix, qui sera lancé en 2024, récompensera de jeunes auteurs de fiction pour jeunes adultes, un Britannique et un Français. Bien que la ministre de la Culture Rima Abdul Malak était présente, elle n'a pas commenté cette initiative.

"Kagura Bachi", prépublié chez Weekly Shonen Jump, a connu un succès fulgurant dès son premier chapitre. L'histoire suit un apprenti forgeron, Chihiro, en quête de vengeance contre des sorciers après une tragédie familiale. La série mêle habilement katana, magie et intrigue sombre. L'éditeur a teasé le lancement, et le chapitre 2 est attendu avec impatience. Malgré sa popularité croissante, la raison de son succès reste mystérieuse.

Une version anime est déjà prévue. La série rappelle "Jujutsu Kaisen" et "Chainsaw Man" dans son ton et ses thèmes. La relation père-fils entre Chihiro et son père forgeron, Kunishige, est centrale. Chihiro poursuit les meurtriers de son père avec une épée magique. Surpassant d'autres séries populaires, "Kagura Bachi" est devenu un enjeu majeur pour l'éditeur. Avec plus de 416.500 consultations, la série est saluée comme un vent de fraîcheur dans l'industrie du manga.

Après avoir envisagé sa retraite en 2013, Miyazaki a cherché un successeur pour le studio Ghibli. Son fils, Goro Miyazaki, a refusé cette responsabilité. Finalement, la Nippon Television Network Corporation, partenaire historique du studio, a entamé des négociations pour reprendre Ghibli.

Nippon TV, ayant diffusé les œuvres de Ghibli depuis 1985 et investi dans le Musée Ghibli, acquerra 42,3% du studio, tout en respectant son indépendance. L'accord sera conclu le 6 octobre. Miyazaki est une icône mondiale de l'animation, notamment grâce à "Le voyage de Chihiro".

Le 28 septembre, l'Académie française élira son nouveau Secrétaire perpétuel. Jusqu'à présent, seul Amin Maalouf, Franco-libanais, est candidat. Des rumeurs évoquent une possible candidature de Jean-Christophe Rufin. L'Académie a instauré de nouvelles règles d'élection pour plus de transparence. Le secrétaire perpétuel est central dans la mission de l'Académie de préserver la langue française.

Par ailleurs, le Grand Prix du roman de l'Académie sera présélectionné le 28 septembre et attribué le 26 octobre. Amin Maalouf, journaliste puis écrivain, a reçu de nombreux prix littéraires.

