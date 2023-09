Newsletters

Dans le monde de l'édition, connaître le nombre de ventes d'un livre est essentiel, mais savoir qui achète ces ouvrages le devient plus encore. Pour l'heure, GfK et Edistat servent de références pour disposer d'une estimation des volumes écoulés. Mais quid de la qualification des acheteurs ? Pour compléter le volet quantitatif, Babelio Data avance une solution de profilage significative. Lecteur, mon semblable, mon frère... Ou ma soeur ?

À l’occasion du Nantes Digital Week, une table ronde, À la croisée des droits : Les défis brûlants de l’intelligence artificielle pour le droit d’auteur, est organisée, avec la participation des avocates au barreau de Nantes Delphine Ganoote-Mary et Carole Couson. La seconde, spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle (des marques, brevets, dessins et modèles et d’auteur), commente auprès d’ActuaLitté la proposition de loi portée par plusieurs députés pour encadrer l’IA par le droit d'auteur, et de soulever des problématiques peu évoquées, comme la question de l’IA et des stéréotypes de genre.

Jonathan Fabreguettes et Muriel Villard, du Centre technique régional pour la déficience visuelle (CTRDV) ont mené une étude, avec l’ambition d’être « le plus complet possible », sur le très mal connu paysage français de l’édition en grands caractères. Les deux auteurs en ont tiré une liste structurée qui constituera « une aide précieuse pour les familles et professionnels ». Ils mettent en évidence une typologie des lecteurs ciblés, des choix de police de texte, et « surtout », la croissance de ce secteur éditorial. Et un bilan : il mérite « d’être mieux connu et valorisé par les professionnels des bibliothèques ».

Du 31 mai au 19 novembre 2023, l'Institut du monde arabe organise un événement majeur intitulé, Ce que la Palestine apporte au monde. Cette manifestation, qui vise à mettre en lumière la richesse et l'unicité de l'expression artistique et culturelle palestinienne, rend hommage à l'écrivain Jean Genet, avec une exposition presque inédite.

Mais aussi la première sélection du Prix Médicis révélée, Après, Alice Renard Prix de la Vocation, aux États-Unis, une censure qui dure...