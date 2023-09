20 autrices et 1 photographe : Une utopie sous forme de Hold-Up [21] ! Hold-up 21 - qualifiable de "coffe table book" - est un livre d'art qui présente 20 nouvelles accompagnées d'illustrations, totalisant 268 pages de texte, ainsi que 100 photographies. Ce sont VINGT femmes unies pour remettre le désir et le plaisir au cœur de la conversation féministe ; VINGT voix créatives qui réintroduisent l'érotisme dans la littérature ; VINGT récits, autant de fenêtres intimes sur le corps et l'âme ; VINGT narrations sur la jouissance, des moments rares, des parcours singuliers qui émeuvent, stimulent, choquent, émeuvent, libèrent et transforment ; CENT photographies qui représentent UNE voix commune. Naviguant entre la fiction littéraire et l’autofiction capturée en photographie, les nouvelles présentées ici sont audacieuses. Ces femmes artistes, engagées et issues de divers horizons, ont accepté le défi audacieux de revitaliser la littérature érotique en 2023, tout en abordant de front les enjeux politiques qu'elle soulève à notre époque. Retrouvez un extrait de l'ouvrage « Depuis que je cumule un corps de femme et des privilèges d’homme, tout en étant ménopausée, le sexe est devenu un immense open bar. Je me sers à l’heure que je veux, et je n’ai aucune idée, mais alors vraiment aucune, de qui fera la vaisselle derrière moi. Les « répercussions » n’étaient rien d’autre qu’une de ces peurs absurdes qu’on plante dans la tête des femmes. Enfin, jusqu’à me retrouver dans cette pièce face à vous. Évidemment. Je peux me servir un verre d’eau ? Il fait chaud. Vous devez étouffer, sous votre veste. » - Extrait de la nouvelle de Maïa Mazaurette : Vingt et un Hold-up 21 : l'utopie érotique Abigaïl Auperin Abigail Auperin photographe passionée est spécialisée dans la mise en scène photographique. L'imaginaire de sa pratique photographique se teinte de synthétique, d'artificiel et de pastiche. Avec Hold-Up 21, elle a pu travailler avec Romy Alizée, Iman Bassalah, Virginie Bégaudeau, Manon Buselli, Alexandra Cismondi, Maïmouna Coulibaly, Camille Emmanuelle, Olympe de Gê, Laure Giappiconi, Alice Groult, Clémence Longy, Marilyn Mattei, Maïa Mazaurette, Nicole Mersey Ortega, Aïna Rahery, Chloé Saffy, Milène Tournier, Anne Vassivière, aXelle de Sade et Pauline Verduzier. L'intensité et l'assertivité qui émanent de ces séries méritaient une exposition à la hauteur : durant tout le mois de novembre 2023, les œuvres photographiques d'Abigaïl Aupérin les plus marquantes (choisies par l'artiste et la curatrice), narreront leur propre récit au premier étage de la SEE galerie du Marais. WWW.ACTUALITTE.COM Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ACTUALITTE. Se désinscrire © 2007 - 2020 - Actualitte.com. Tous droits réservés. Bouton