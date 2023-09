Newsletters

Avec L'Homme des Mille Détours (Michel Lafon), son onzième ouvrage, Agnès Martin-Lugand marque une décennie d'écriture, depuis son premier succès Les gens heureux fument et boivent du café (Michel Lafon). S'inspirant de la première ligne de l'Odyssée d'Homère, elle a entrepris son propre périple littéraire, cultivant la confiance à travers ses narrations. Focus sur ce dernier roman, et un coup d'œil sur sa riche trajectoire d'écrivaine.

Depuis la fin des années 1990, Serge Joncour s'est solidement ancré dans le paysage des auteurs contemporains français. Avec un héritage littéraire s'étalant sur 25 ans, il a captivé un large public grâce à son style distinct et ses histoires poignantes.

Evelyne Guyot, qui a été éditrice chez Albin Michel Jeunesse de 1981 à 2019, nous a malheureusement quittés le 6 septembre. Pendant des décennies, elle a valorisé les livres interactifs et promu des talents tels que David Carter, Lucy Cousins et Marion Bataille. En son honneur, ses proches ont confié un hommage touchant à ActuaLitté.

Quant à moi, contrairement à ce que vous pourriez penser, ce texte n'a pas été généré par une IA. Vivant et œuvrant à Los Angeles, je suis au cœur des débats sur l'impact de l'IA, en particulier dans les pourparlers entre la WGA (syndicat des scénaristes) et les grandes maisons de production hollywoodiennes. Bien que certains écrivains redoutent d'être supplantés par l'IA, je crois que cette inquiétude révèle plus un manque de qualité d'écriture que la véritable menace des machines prenant notre place. Par Dana Ziyasheva.

