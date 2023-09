Newsletters

La librairie indépendante, l’Hydre aux mille têtes, située 96 rue Saint Savournin dans le 1er arrondissement de Marseille, a subi « un incendie volontaire » dans ses locaux dans la nuit du dimanche 10 septembre. L’acte n’a pas été signé et personne ne l’a revendiqué, explique l’équipe de la structure, et de ce fait, elle souhaite éviter toutes « hypothèses hasardeuses » pour le moment. Une plainte a été déposée, mais l'espoir de retrouver le ou les coupables est bien mince...

La Fédération des Éditeurs Européens (FEE) salue l'adoption du rapport sur l'Avenir du Secteur du Livre en Europe aujourd'hui par le Parlement européen, à une ample majorité. C'est la première fois en 10 ans que le Parlement émet des recommandations spécifiques pour ce secteur, où l'Europe est leader mondial.

Comme chaque année, le magazine qui célèbre cette année les 100 ans de sa création, révèle ces 100 personnalités — 50 femmes et 50 hommes —, les plus influentes de 2023. Figures de la politique, du sport, des affaires, des sciences, et de la culture et du divertissement. On y trouve plusieurs auteurs, parmi lesquels Neil Gaiman, un certain Salman Rushdie, ou encore la directrice générale l’American Library Association, Tracie D. Hall, en première ligne contre la censure qui sévit dans le pays de Jack London…

Les National Book Awards comptent parmi les plus fameuses distinctions littéraires des États-Unis. Ces prix saluent notamment le travail des traducteurs et traductrices, ainsi que les œuvres qu'ils apportent au monde anglophone. La sélection 2023, dans la catégorie des traductions, a fait une place à David Diop et Mohamed Mbougar Sarr.