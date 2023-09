Newsletters

La fin d'août s'annonçait avec des températures étouffantes, perturbant certains. Des rumeurs circulaient dans le secteur financier à propos des réserves de Daniel Kretinsky concernant l'acquisition d'Editis. Étrangement, certains évoquaient aussi le retour potentiel du canadien Québecor ou de Vincent Montagne, le PDG de Média Participations, comme repreneurs possibles.

Le roman Malgré toute ma rage, sorti le 16 août chez Rivages, a suscité de vives réactions. Écrit par Jérémy Fel, ce thriller plonge les lecteurs dans un voyage intense entre l'Afrique du Sud et Paris, explorant des mondes marqués par la malfaisance et la criminalité. Il raconte l'histoire de quatre adolescentes issues d'un milieu bourgeois qui vivent leurs premières vacances sans surveillance adulte, jusqu'à ce que l'une d'elles soit tragiquement tuée, révélant une réalité brutale et impitoyable.

Les premières sélections pour les prix littéraires d'automne sont annoncées. Après le Goncourt et le Renaudot, c'est au tour du Prix Femina. Créé en 1904 en réponse à la présumée misogynie du jury du Prix Goncourt, ce dernier est jugé exclusivement par des femmes.

En outre, le romancier américain Demetrious Polychron a défrayé la chronique en accusant Amazon et les détenteurs des droits de J.R.R. Tolkien de plagiat, prétendant qu'ils s'étaient inspirés de sa fanfiction pour la série Les Anneaux de Pouvoir. Cependant, sa plainte n'a pas abouti et a attiré l'attention de la Tolkien Estate sur son propre travail.

Mais aussi un pack documentaire en solidarité avec le Maroc, les rêves de liberté de douzes femmes iraniennes, une utopie érotique...