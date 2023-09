Newsletters

Créé en 1926 par des journalistes et des critiques littéraires cherchant à se divertir pendant les délibérations du Prix Goncourt, le Prix Renaudot est désormais aussi renommé que le Goncourt lui-même, et les deux prix annoncent leurs lauréats le même jour. Le 7 septembre 2023, sous la direction de Jean-Noël Pancrazi, le jury du Prix Renaudot a présenté sa première sélection d'automne lors d'une rencontre chez Drouant.

La remise du Prix Envoyé par La Poste est un événement mémorable. C'est l'une des rares cérémonies qui honore le gagnant, ici Mokhtar Amoudi pour Les Conditions idéales, tout en accueillant les autres écrivains sélectionnés. Tous sont réunis sous l’œil attentif d’Olivier Poivre d’Arvor, le président du jury.

Kangni Alem, un écrivain togolais renommé, est non seulement professeur à l'université, mais aussi un fervent directeur de théâtre et membre du Conseil permanent de la Francophonie. Figure marquante de la littérature africaine, il communique activement avec ses plus de 9000 abonnés sur Facebook. Ces détails ont été partagés par Agnès Debiage, la fondatrice d’ADCF Africa.

Laura Poggioli, qui avait remporté le Prix Envoyé par La Poste en 2022, était sur place pour la cérémonie de 2023. Elle a saisi cette occasion pour saluer la mémoire de son éditrice, Sophie de Sivry, qui nous a quittés en juin. Avec l'accord de Laura, ActuaLitté a publié le discours qu'elle a donné en son honneur.

Mais aussi Rozenn Brécard, Révélation Livre jeunesse 2023, les six finalistes du Prix Vialatte 2023 révélés, Kirill Serebrennikov qui modernise Le Fantôme de l'Opéra...