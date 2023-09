Newsletters

Le milieu littéraire bourdonnait discrètement, mais un rire sonore s'est propagé le long de la Seine : les chiffres GfK du mardi, annonçant ceux de fin de semaine, ont révélé une vérité. Le Temps des combats n'est pas simplement un échec, c'est un désastre.

Ce 7 septembre, l'auteur et chargé de communication Gilles Paris sort son septième roman pour adultes, intitulé Les 7 vies de mademoiselle Belle Kaplan, un véritable succès. Qui est cette étoile du cinéma, à la fois captivante et énigmatique? Peu savent qu'elle porte actuellement son sixième visage et qu'elle est hantée par des souvenirs qu'elle ne peut chasser.

« Le prix du livre est trop élevé et nombreux sont les Français à ne plus pouvoir lire. Si comme nous vous pensez qu’il est possible de mettre en place un bouclier tarifaire comme cela a été le cas pour l’énergie », plaide Benoit Couzi, éditeur au Lys bleu. Et de lancer : « Ensemble pour un bouclier anti-inflation ! »

Le 11 septembre 2023, Célina Salvador intégrera les Éditions Albin Michel en tant que Directrice éditoriale du département bande dessinée, sous la supervision de la directrice des départements jeunesse et bande dessinée de la maison, Marion Jablonski.

Mais aussi Laurent Binet, lauréat du Prix du Roman historique 2023, le nouveau Stephen King qui est sorti, Arielle Dombasle qui adapte Balzac...