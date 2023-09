Newsletters

Le 7 février, Jérôme Vincent, à la tête d'ActuSF, avait initié une démarche de sauvegarde afin d'améliorer sa situation financière suite à des difficultés. Malgré cette tentative, l'entreprise, qui gère un site web, une maison d'édition et une librairie à Chambéry, vient d'être mise en liquidation judiciaire ce 4 septembre.

L'importance de l'intrigue en littérature est indéniable, servant à captiver l'audience. On la distingue particulièrement dans les œuvres policières avec des éléments tels que les meurtres, les disparitions ou les complots. Cette notion d'intrigue est également essentielle dans les thrillers pour maintenir le suspense. L'édition 2023 de Lire en Poche aura l'intrigue comme thème principal.

Mercredi 6 septembre, à 21h00, revient la seizième saison de La Grande Librairie. Ce nouvel épisode, avec son nouveau décor et ses segments frais, promet des échanges passionnés. Cinq écrivains de cette rentrée littéraire aborderont des sujets tels que l'enfance, la poésie et la liberté. Un rendez-vous à ne pas manquer pour une soirée pleine de réflexions et d'émotions.

Mais aussi la date de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française, une semaine de littérature sur France Culture, Dominique Barbéris Prix des libraires de Nancy – Le Point 2023...