Le festival de la Seine-Maritime, Terres de Paroles, revient pour 9 jours d’itinérances à travers le département, du 30 septembre au 8 octobre, sous le haut-patronage du poète populaire et généreux, Jacques Prévert. Une édition inaugurée, comme l’année précédente, par un week-end riche à l’abbaye de Jumièges, entre littérature et spectacle, et des changements annoncés pour celle de 2024.