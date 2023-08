Newsletters

Comment se fait-il qu'un livre prévu pour être mis en vente en librairie le 22 août figure déjà dans le Top 50 des ventes d'Essais et parmi les meilleures ventes une semaine avant sa sortie ? Réfléchissez-y pendant trois minutes. Il s'agit du Temps des combats, le nouvel ouvrage de Nicolas Sarkozy...

Au début de l'année 2024, les Éditions du Cerf seront relayées et distribuées par Madrigall, mentionnant un contexte de dérégulation et de marchandisation accrues. Jean-François Colosimo, à la tête des Éditions du Cerf, évoque un dévouement mutuel au service du livre, de ses artisans, de ses lecteurs et de leur précieuse indépendance. L'écrivain de La Crucifixion de l'Ukraine nous éclaire sur le changement d'Editis à Madrigall.

Laura Poggioli, d'origine angevine et d'ascendance italienne, a découvert son amour pour le russe au lycée. Tout en poursuivant ses études à Sciences-Po, elle a nourri cet enthousiasme pour la langue et la culture, un engouement qui se reflète dans son premier ouvrage. En 2022, elle a été la lauréate du prix Envoyé par La Poste avec Trois sœurs et considère Emmanuel Carrère comme son guide littéraire. Rencontre...

Evgueni Prigojine a péri dans un accident d'avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Des détails supplémentaires sont (bien sûr) attendus, car Vladimir Poutine assure qu'une enquête complète sera menée sur les causes de ce tragique événement... En attendant, il est temps de revisiter le chemin atypique d'un homme aux multiples facettes : du banditisme et de la détention à être le restaurateur favori de Vladimir Poutine, fabricant de trolls, leader du notoire groupe mercenaire russe Wagner, et même écrivain pour la jeunesse...

Mais aussi une secte qui ne dit pas son nom, le true crime qui fait recette en podcast, le Prix Transfuge du roman française 2023 à Gaspard Koenig et Arthur Dreyfus...