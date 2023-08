Dossier de la semaine

Romans, nouveautés : les livres de Serge Joncour

Serge Joncour est l'un des plus importants romanciers français contemporain. Très soutenu par les libraires, il a su, de livre en livre, convaincre un large lectorat tout en étant reconnu par la critique littéraire. Ecrivain des paysages, il développe une œuvre romanesque qui sonde et entrelace, avec force et délicatesse, toutes les nuances de la nature et de la nature humaine.