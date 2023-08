Newsletters

La Federal Trade Commission, autorité de la concurrence américaine, enquête depuis plusieurs années sur la multinationale Amazon, qu'elle soupçonne d'abus de position dominante... Outre-Atlantique, les libraires et les auteurs ont ensemble pris la plume pour encourager l'agence gouvernementale : un démantèlement est nécessaire.

Du côté des acquisitions, des changements de poste des éditeurs ou encore des nouveaux projets éditoriaux — collections ou marques — les (r)évolutions sont nombreuses dans l'édition italienne cet été…

19 organisations tournées vers la défense des journalistes et écrivains persécutés dans le monde signent un texte commun où ils dénoncent la cinquième ordonnance d’emprisonnement émise par la justice turque contre le journaliste d’investigation et auteur Barış Pehlivan. Et d’appeler « les autorités turques à annuler la décision et à mettre fin au harcèlement judiciaire systématique contre lui et d’autres journalistes ».

Le film tiré du récit de Vanessa Springora, Le Consentement, qui sortira le 11 octobre prochain, révèle une première bande-annonce. Il est porté par Jean-Paul Rouve dans le rôle de l’écrivain déchu, et Kim Higelin dans celui de la romancière et éditrice âgée de 13 ans au moment de sa rencontre avec le prédateur. Le long-métrage est réalisé par Vanessa Filho, dont c’est le second projet avec cette casquette après Gueule d’ange en 2018.

Mais aussi les Philippines invité d'honneur de la Foire du livre de Francfort 2025, Florence à travers des revues italiennes du XXe siècle, la rentrée jeunesse de France TV...