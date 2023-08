Newsletters

Aussi concentrées que silencieuses, les sculptures installées à Saint-Savinien surprennent le visiteur. La quiétude de leur visage, autant que la sérénité qui s’en dégage, montre toute l’attention portée à des lectures figées dans la pierre. Et pas n’importe laquelle : celles de Crazannes.

Ce 17 août, les éditions P.O.L ont annoncé le décès du poète, romancier, essayiste, traducteur et peintre Pierre Alferi à l’âge de 60 ans. Le fils du philosophe Jacques Derrida et de la psychanalyste Marguerite Aucouturier était considéré comme l’une des voix les plus originales de la littérature contemporaine française. Il publia notamment 15 ouvrages dans la maison fondée par Paul Otchakovsky-Laurens.

Depuis la publication de sa bande dessinée Persepolis, Marjane Satrapi est un relais de la voix des femmes iraniennes. Après la parution de quelques albums, elle a tiré sa révérence dans le domaine du 9e art pour se tourner vers le cinéma. Et conserve ainsi sa vivacité, qui lui fait aussi dire que « la liberté et la conscience de soi font maintenant partie de la culture iranienne »...

Jurée depuis la création du prix Envoyé par La Poste en 2015, Marie Llobères compte ainsi huit lauréates et lauréats à son actif de lectrice. Un rôle de « découvreur de talents » qu’elle souligne avec fierté. D’autant plus vrai que plusieurs des autrices et auteurs primés au cours des années écoulées connaissent désormais une belle carrière.

