Dans l'industrie du livre, surfer sur le succès d'un ouvrage que commercialise un confrère est monnaie courante. Plus ou moins inspirées, les imitations fleurissent : tout va pour le mieux dans le meilleur et plus moutonnier des mondes. Avec la révolution de l'autoédition, couplée aux services d'Amazon, plus besoin de copier : tromper le client suffit.