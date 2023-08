Newsletters

Une liste, soixante ouvrages et autant de choses à lire pour comprendre le monde – amusant projet, s'il n'était pas porté par l'extrême droite et plus spécifiquement la branche jeunesse du RN. Sidérant...

Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek se sont lancés le challenge d'explorer le maximum de librairies entre Paris et Oulan-Bator. Leur choix de le faire à vélo relève presque de l'extraordinaire. Depuis août 2022, ils sont en route, et ActuaLitté va partager le récit de leur périple, intitulé À vélo, entre les lignes.

On pensait la censure institutionnelle en Occident réduite à la part la plus excessive de la production livresque - négationnisme, appel au meurtre... –, les États-Unis nous prouvent le contraire ces dernières années, et la France également depuis qu’un ouvrage jeunesse a été interdit aux adolescents pour mauvaises mœurs... En parallèle, un autre phénomène ne faiblit pas : la pression morale des réseaux sociaux contre les œuvres d’art, dont l’un des rôles est d’être soit à l’avant-garde, soit un reflet du réel, quitte à déranger.

Le sorceleur, chasseur de monstres professionnel, Geralt de Riv est de retour. Son créateur, le Polonais Andrzej Sapkowski, a annoncé dans le podcast ukrainien Fantastic Talk(s) travailler sur un nouvel opus, dont l’écriture sera achevée d’ici 1 an. Le dernier volume en date de la saga Le Sorceleur, est paru en 1999, soit il y a 24 ans. En 2018, le « le Tolkien polonais » avait assuré que l’histoire principale était achevée : il n’en était rien, pour le grand bohneur des aficionados de l’univers.

France 2 diffusera, le dimanche 27 août prochain à 15h05, un documentaire consacré à Goldeneye. Non pas le film de Martin Campbell sorti en 1995, mais la résidence de Ian Fleming, nichée au creux de la baie d’Orcacabessa, en Jamaïque. Une retraite d'écriture au soleil, où naquit le plus célèbre des agents secrets, un certain 007...

Mais aussi le Prix Pulitzer Michael Chabon qui recrée le rayon SF de son enfance, le KulturPass allemand qui fait les beaux jours du livre, la fin de The Nib, site et magazine déjà culte de la BD américaine...