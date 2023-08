Newsletters

Les intelligences artificielles génératives, dans le domaine de l'écrit, produisent d'ores et déjà des résultats convaincants. L'écriture des textes est fluide et les propos cohérents. Mais l'accès facilité à ces technologies a ses revers : sur Amazon, les « œuvres » signées par des IA se multiplient, flirtant avec l'arnaque. Certains sont en effet vendus sous le nom de véritables auteurs...

Historiquement, le Prix des Deux Magots ressemble au monde littéraire de ce dernier siècle : en 90 ans d’existence, une dizaine de lauréates, soit une minorité, mais comme toujours, quantité n'est pas qualité... Voici quelques auteures choisies par le jury de la prestigieuse récompense littéraire du café des écrivains.

Le « Dieu du manga », Osamu Tezuka, est décédé en 1989, laissant derrière lui des classiques comme les séries Astro le petit robot, Bouddha ou L’Histoire des 3 Adolf. Un autre de ces mangas devenu une référence du genre est Black Jack, publié dans l’hebdomadaire Shonen Champion entre 1973 et 1983. 40 ans plus tard, il ressuscite, non par l’entremise du chirurgien génial, personnage principal de l’œuvre, Kuro Hazama, mais GPT-4 et Stable Diffusion…

Depuis que le préfet de police a écrit au président de l’Association culturelle des Bouquinistes de Paris, Jérôme Callais, pour l’informer de la décision d’enlever près de 570 de ces boîtes vertes des quais de Seine à l’occasion des Jeux olympiques 2024, les libraires du bitume ne décolèrent pas. La préfecture confirme auprès d’ActuaLitté « la nécessité » de cette décision pour des raisons « évidentes et impératives » de sécurité. Et affirme que la mairie de Paris a pris l’engagement de remettre en état les boîtes qui seraient endommagées par ce déménagement temporaire.

Mais aussi quatre tours en ruines, incisives noires, cariées, à contre-jour d’un arc-en-ciel, à Jérusalem, la librairie francophone Vice-Versa qui ferme définitivement, les États-Unis qui pourraient démanteler Amazon...