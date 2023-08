Newsletters

Ahlem Mahmoud Driss, éditrice en Tunisie et au Sénégal, revient sur son parcours personnel et sur l’ambition de sa maison Celi Éditions, créée en 2005 : affirmer le rôle prédominant du livre comme support d’éducation en Afrique. Pour cela, elle œuvre pour l'apprentissage de la lecture aux enfants, quels que soient leur âge, leurs difficultés ou leurs handicaps. Et aborde des sujets tabous tels que la dyslexie, la trisomie, la mort, ou encore la religion… Propos recueillis par Agnès Debiage, fondatrice d’ADCF Africa.

On apprenait il y a peu le décès tragique de la présidente de Bloomsbury US, Adrienne Vaughan, le 3 août dernier, dans un accident de bateau, à l’occasion de vacances en famille sur la côte italienne. Le skipper du hors-bord, contrôlé positif à la cocaïne et à l’alcool, a rapidement été mis en cause. Le trentenaire est à présent accusé d’homicide involontaire. On en sait également un peu plus sur le déroulé du drame.

Le Prix Maison Rouge a été fondé en 2019 par Céline et Guillaume Farré afin que les Pays Basque dispose d’une distinction littéraire. Pour cette cinquième édition, le jury a dévoilé les 5 ouvrages encore en lice pour remporter le Prix Maison Rouge 2023.

Le 6 septembre prochain, lendemain de l'anniversaire du mythique chanteur de Queen, Farrokh Bulsara dit Freddie Mercury, Sotheby's organise à Londres une vente aux enchères autour de l'artiste disparu en 1991. 59 lots principaux, parmi lesquels 6 manuscrits de certains des plus grands tubes du groupe : Killer Queen, Somebody to love, We are the Champions, Don't stop me now, ou Bohemian Rhapsody, estimé pour ce dernier entre 925.000 et 1,4 million €...

